"Аграрный" заместитель министра экономики перешел в Минагрополитики

Тарас Высоцкий стал первым заместителем министра.

"Аграрный" заместитель министра экономики перешел в Минагрополитики
Фото: facebook.com/agrireforms

Кабинет министров назначил первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, который до сих пор был заместителем министра экономики и отвечал за аграрную политику.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Минагрополитики находится в процессе восстановления после того, как в 2019 году оно было ликвидировано и присоединено к Минэкономики.

До назначения Высоцкого в руководстве Минагрополитики было только два человека: министр Роман Лещенко и государственный секретарь Екатерина Авраменко.

Тарас Высоцкий - бывший эксперт и директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В 2019 году он был назначен на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, на которой он координировал формирование и реализацию государственной аграрной политики.

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