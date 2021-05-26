"Аграрный" заместитель министра экономики перешел в Минагрополитики

Кабинет министров назначил первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, который до сих пор был заместителем министра экономики и отвечал за аграрную политику.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Минагрополитики находится в процессе восстановления после того, как в 2019 году оно было ликвидировано и присоединено к Минэкономики.

До назначения Высоцкого в руководстве Минагрополитики было только два человека: министр Роман Лещенко и государственный секретарь Екатерина Авраменко.

Тарас Высоцкий - бывший эксперт и директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В 2019 году он был назначен на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, на которой он координировал формирование и реализацию государственной аграрной политики.