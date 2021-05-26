"Аграрный" заместитель министра экономики перешел в Минагрополитики
Тарас Высоцкий стал первым заместителем министра.
Кабинет министров назначил первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, который до сих пор был заместителем министра экономики и отвечал за аграрную политику.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
Минагрополитики находится в процессе восстановления после того, как в 2019 году оно было ликвидировано и присоединено к Минэкономики.
До назначения Высоцкого в руководстве Минагрополитики было только два человека: министр Роман Лещенко и государственный секретарь Екатерина Авраменко.
Тарас Высоцкий - бывший эксперт и директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".
В 2019 году он был назначен на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, на которой он координировал формирование и реализацию государственной аграрной политики.