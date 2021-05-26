Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об образовании военно-гражданской администрации" в Донецкой области.

Документ №210/2021 от 26 мая обнародован на сайте главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю образовать в Славянске городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в указе.

Командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в апреле мэр Славянска Вадим Лях просил создать на территории города военно-гражданскую администрацию, распустить горсовет и назначить внеочередные местные выборы.

Лях пояснил, что в горсовете последние пять месяцев постоянно саботируют его работу. Он уточнил, что этим саботажем занимаются в Славянском горсовете депутаты трех фракций: "Наш край", ОПЗЖ, "За мир и развитие".

По словам мэра, с 1 января по 31 марта уже было проведено пять сессий горсовета, однако бюджет на 2021 год не был принят.