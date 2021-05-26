В Кремле назвали дату новой встречи Путина с Лукашенко
Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".
Президент РФ Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая. Стороны собираются обсуждать экономические вопросы, в том числе и ситуацию с государственным долгом Беларуси, цитируют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова роSSийские СМИ.
Песков сказал, что Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".
"Последние события" - это реакция мирового сообщества на действия режима Лукашенко против оппозиционных активистов и СМИ, в частности противоправная посадка самолета с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. После этого страны ЕС, а также Великобритания и Украина закрыли авиасообщение с Беларусью. Евросоюз также пообещал пересмотр санкций против режима Лукашенко в сторону расширения.
Белорусская "Белта" тем временем сообщает об убежденности Лукашенко в том, что РоSSия не стремится включить Беларусь в свой состав.
Напомним, что Лукашенко летал в Москву к Путину 22 апреля. До того президент РФ говорил с ним по телефону в тот день, когда у Владимира Зеленского была первая телефонная беседа с Джо Байденом.