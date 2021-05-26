В Кремле назвали дату новой встречи Путина с Лукашенко

Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".

Президент РФ Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая. Стороны собираются обсуждать экономические вопросы, в том числе и ситуацию с государственным долгом Беларуси, цитируют пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова роSSийские СМИ .

Песков сказал, что Беларусь "не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями".

"Последние события" - это реакция мирового сообщества на действия режима Лукашенко против оппозиционных активистов и СМИ , в частности противоправная посадка самолета с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. После этого страны ЕС , а также Великобритания и Украина закрыли авиасообщение с Беларусью. Евросоюз также пообещал пересмотр санкций против режима Лукашенко в сторону расширения.

Белорусская "Белта" тем временем сообщает об убежденности Лукашенко в том, что РоSSия не стремится включить Беларусь в свой состав.