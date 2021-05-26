Кировоградскую область возглавит руководительница одного из департаментов ОГА

Предыдущий глава области уволился в апреле.

Кировоградскую область возглавит руководительница одного из департаментов ОГА
Фото: Кабмін / YouTube

Кабинет министров на заседании согласовал назначение новой руководительницы Кировоградской областной государственной администрации. Должность получит директор департамента агропромышленного развития ОГА Мария Черная.

Решение было принято на заседании в среду.

Черной 46 лет.

Она начинала трудовую карьеру как продавец и учительница, но в 2002 году перешла на государственную службу в сфере сельского хозяйства. Работала в агропромышленном управлении Компаниевской РГА, а с 2011 года - в департаменте агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, что предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко уволился в апреле после восьми месяцев работы.

Его предшественник Андрей Балонь попался на взятке, проработав в должности тоже меньше года.

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