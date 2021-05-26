Кировоградскую область возглавит руководительница одного из департаментов ОГА

Кабинет министров на заседании согласовал назначение новой руководительницы Кировоградской областной государственной администрации. Должность получит директор департамента агропромышленного развития ОГА Мария Черная.

Решение было принято на заседании в среду.

Черной 46 лет.

Она начинала трудовую карьеру как продавец и учительница, но в 2002 году перешла на государственную службу в сфере сельского хозяйства. Работала в агропромышленном управлении Компаниевской РГА, а с 2011 года - в департаменте агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Напомним, что предыдущий глава Кировоградской ОГА Андрей Назаренко уволился в апреле после восьми месяцев работы.

Его предшественник Андрей Балонь попался на взятке, проработав в должности тоже меньше года.