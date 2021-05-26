Словения проведет первый за 4 года референдум

Всенародное голосование касается поправок в Закон о водных ресурсах.

Словения проведет первый за 4 года референдум
Фото: www.look.com.ua

Словения 11 июля проведет первый за почти четыре года национальный референдум, на который вынесли голосование по поправкам в Закон о водных ресурсах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пишет Euractiv, проведение референдума инициировал союз "зеленых" неправительственных организаций, который собрал 40 тысяч заверенных подписей избирателей, необходимых для всенародного голосования, за ряд положений, которые, по их мнению, ослабляют правила и позволяют строительство гостиниц и торговых центров в прибрежных районах и на берегах рек и озер.

Министерство охраны окружающей природной среды отклонило эти претензии как необоснованные, аргументируя это тем, что новые правила фактически сузили сферу строительства в чувствительных прибрежных районах, разрешая только строительство общественной инфраструктуры, например, рекреационных объектов и детских площадок в этих чувствительных районах.

Новый закон будет отклонен, если большинство присутствующих на избирательных участках проголосуют против, при условии участия в референдуме не менее 20% избирателей.

Последний референдум в Словении состоялся в 2017 году и касался масштабного железнодорожного проекта, но голосов для отклонения было недостаточно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 годаБеларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 года
Кличко рассказал, что за последние полгода не встречался с ЗеленскимКличко рассказал, что за последние полгода не встречался с Зеленским
Резников: МИД готовит мой визит в Вашингтон с 2020 года, других визитов не планировалиРезников: МИД готовит мой визит в Вашингтон с 2020 года, других визитов не планировали
Зеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдумаЗеленский назвал ситуацию на Донбассе одним из самых сложных конфликтов в мире и заявил о возможности референдума
"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко
Кабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до годаКабмин переизбрал пятерых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" сроком до года
В Раде зарегистрирован законопроект "О местном референдуме"В Раде зарегистрирован законопроект "О местном референдуме"
Украина сохранит расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП в 2022-2024 годахУкраина сохранит расходы на оборону на уровне не менее 5% ВВП в 2022-2024 годах
Рабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - ДенисоваРабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - Денисова
Журналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 годаЖурналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 года
Последние новости
Подгружаем последние новости