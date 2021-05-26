Словения проведет первый за 4 года референдум

Словения 11 июля проведет первый за почти четыре года национальный референдум, на который вынесли голосование по поправкам в Закон о водных ресурсах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пишет Euractiv, проведение референдума инициировал союз "зеленых" неправительственных организаций, который собрал 40 тысяч заверенных подписей избирателей, необходимых для всенародного голосования, за ряд положений, которые, по их мнению, ослабляют правила и позволяют строительство гостиниц и торговых центров в прибрежных районах и на берегах рек и озер.

Министерство охраны окружающей природной среды отклонило эти претензии как необоснованные, аргументируя это тем, что новые правила фактически сузили сферу строительства в чувствительных прибрежных районах, разрешая только строительство общественной инфраструктуры, например, рекреационных объектов и детских площадок в этих чувствительных районах.

Новый закон будет отклонен, если большинство присутствующих на избирательных участках проголосуют против, при условии участия в референдуме не менее 20% избирателей.

Последний референдум в Словении состоялся в 2017 году и касался масштабного железнодорожного проекта, но голосов для отклонения было недостаточно.