ГФС проводит обыски в Черкасском городском совете

Следственные действия проводят по делу о неуплате налогов на сумму около 35 млн грн.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Сотрудники Государственной фискальной службы пришли с обысками в Черкасский городской совет по делу об уклонении от уплаты налогов при сдаче в аренду коммунального имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Фото: Государственная фискальная служба Украины

Фото: Государственная фискальная служба Украины

Фото: Государственная фискальная служба Украины

"С начала 2017 года по настоящее время должностные лица Черкасского городского совета и ряда коммунальных предприятий с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением и действуя по предварительному сговору, вопреки интересам местной общины совершили противоправные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальные предприятия и учреждения города не перечисляли в городской бюджет средства от аренды имущества, относящегося к коммунальной собственности. Вследствие этого нанесен ущерб на сумму около 35 млн грн.

Сейчас продолжаются обыски с целью обнаружения и изъятия документов о сдаче в аренду коммунального имущества, черновых записей о существовании указанной схемы уклонения от уплаты налогов и хищения бюджетных средств.

Напомним, вчера ГФС пришла с обысками в горсовет Кривого Рога по делу о махинациях во время тендеров на сумму более 1,7 млрд грн.