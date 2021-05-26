Лукашенко обвинил Запад в попытке удушения Беларуси и пригрозил мировой войной

Александр Лукашенко считает возможной мировую войну из-за Беларуси.

Об этом он сказал во время обращения к белорусским властям в среду, 26 мая.

"Кому выгодно демонизировать Беларусь , мы тоже знаем. Мы небольшая страна, но мы дадим адекватный ответ. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь - это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война", - заявил Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признала Европа и Северная Америка.

Он сказал, что Беларусь не выиграет в этой войне, но попытается нанести максимальный урон противнику.

"Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Разумные люди понимают происходящее. А тех, кто стоит за провокацией, просто спрошу: неужели вы не осознаете, какими катастрофическими последствиями это грозит? Отдаете ли вы себе отчет в своих действиях? Ведь знаете, что справедливость на нашей стороне и отвечать все равно придется. Остановитесь!" - сказал Лукашенко.

Лукашенко намекнул, что рассматривает санкции против Беларуси как подготовку к нападению на РоSSию.

"Это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. В ближайшее время мы представим общественности все, что они [задержанные представители оппозиции] наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток", - заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко прогнозировал мировую войну из-за Украины.