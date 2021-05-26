Лукашенко впервые прокомментировал задержание самолета Ryanair

Власти Беларуси настаивают на том, что было сообщение о заминировании.

Александр Лукашенко впервые лично прокомментировал задержание самолета Ryanair, которым летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Во время выступления на встрече с представителями власти Беларуси 26 мая Лукашенко подтвердил заявление о том, что самолет сел в Минске из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании самолета якобы поступило из Швейцарии, заявил он.

"Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - цитирует Лукашенко провластный телеграм-канал "Пул Первого".

Он сказал, что Беларусь действовала законно, "защищая людей по всем международным правилам". Он опроверг информацию о том, что самолет посадили под принуждением.

В Минске были арестованы двое пассажиров - журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Лукашенко не назвал их имен, но заявил, что "в самолете находился террорист", очевидно, имея в виду Протасевича.

В то же время Лукашенко отверг подозрения о том, что в Минске с посаженного борта сошли агенты КГБ. По его словам, это были обычные граждане Беларуси, которые транзитом через Вильнюс, куда летел самолет, планировали вернуться домой и потому сошли раньше, воспользовавшись ситуацией.

Он также сказал, что считает подозрительной быструю реакцию Запада и "написанные под копирку обвинения с Запада".

Напомним, что 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.