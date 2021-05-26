Лукашенко впервые прокомментировал задержание самолета Ryanair

Власти Беларуси настаивают на том, что было сообщение о заминировании.

Лукашенко впервые прокомментировал задержание самолета Ryanair
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко впервые лично прокомментировал задержание самолета Ryanair, которым летел оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Во время выступления на встрече с представителями власти Беларуси 26 мая Лукашенко подтвердил заявление о том, что самолет сел в Минске из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании самолета якобы поступило из Швейцарии, заявил он.

"Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - цитирует Лукашенко провластный телеграм-канал "Пул Первого".

Он сказал, что Беларусь действовала законно, "защищая людей по всем международным правилам". Он опроверг информацию о том, что самолет посадили под принуждением.

В Минске были арестованы двое пассажиров - журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Лукашенко не назвал их имен, но заявил, что "в самолете находился террорист", очевидно, имея в виду Протасевича.

В то же время Лукашенко отверг подозрения о том, что в Минске с посаженного борта сошли агенты КГБ. По его словам, это были обычные граждане Беларуси, которые транзитом через Вильнюс, куда летел самолет, планировали вернуться домой и потому сошли раньше, воспользовавшись ситуацией.

Он также сказал, что считает подозрительной быструю реакцию Запада и "написанные под копирку обвинения с Запада".

Напомним, что 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии не исключили причастность РоSSии к принудительной посадке Ryanair в МинскеВ Германии не исключили причастность РоSSии к принудительной посадке Ryanair в Минске
Совбез ООН обсудит принудительную посадку самолета Ryanair в МинскеСовбез ООН обсудит принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"В Украине впервые будут судить депутата Рады за "кнопкодавство"
Советник Байдена пообещал Тихановской, что США и ЕС привлекут Лукашенко к ответственностиСоветник Байдена пообещал Тихановской, что США и ЕС привлекут Лукашенко к ответственности
ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета RyanairХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Евросоюз пригрозил последствиями за задержание самолета Ryanair в МинскеЕвросоюз пригрозил последствиями за задержание самолета Ryanair в Минске
Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима ЛукашенкоНардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима Лукашенко
Прокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в БеларусиПрокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости