ГБР пришло с обысками в Федерацию профсоюзов
Следователи зашли в кабинет председателя ФПУ Осового.
Государственное бюро расследований в среду, 26 мая, устроило обыски в киевском Доме профсоюзов.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9.30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в заявлении.
Обыски проходят в кабинете председателя ФПУ Григория Осового, который накануне был переизбран на новый срок, в правовом и имущественном департаментах.
Напомним, что в ноябре 2020 года Печерский районный суд Киева арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании ФПУ, по подозрению в незаконном присвоении руководством профсоюзов.
В перечне объектов были Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец), санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе, гостиница в Трускавце и другая недвижимость.