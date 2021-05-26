ГБР пришло с обысками в Федерацию профсоюзов

Государственное бюро расследований в среду, 26 мая, устроило обыски в киевском Доме профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9.30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в заявлении.

Обыски проходят в кабинете председателя ФПУ Григория Осового, который накануне был переизбран на новый срок, в правовом и имущественном департаментах.

Напомним, что в ноябре 2020 года Печерский районный суд Киева арестовал ряд объектов недвижимости, находящихся в пользовании ФПУ, по подозрению в незаконном присвоении руководством профсоюзов.