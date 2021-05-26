Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеров

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

Кабинет Министров в среду, 26 мая, планирует утвердить проект распоряжения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 11 роSSийских представителей сферы культуры и искусства.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания правительства.

Докладывать по этому вопросу будет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Проектом документа предлагается в трехдневный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к актерам Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольге Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру , Алексеу Чадову.

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.