Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеров

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

Кабмин предложит СНБО ввести санкции против 11 роSSийских актеров
Фото: dyvys.info

Кабинет Министров в среду, 26 мая, планирует утвердить проект распоряжения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 11 роSSийских представителей сферы культуры и искусства.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания правительства.

Докладывать по этому вопросу будет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Проектом документа предлагается в трехдневный срок внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению санкций к актерам Владимиру Вдовиченкову, Жанне Эппле, Ольге Кабо, Дмитрию Орлову, Александру Петрову, Евгению Пронину, Анастасии Сланевской, Евгению Стычкину, Ярославу Сумишевскому, Павлу Трубинеру , Алексеу Чадову.

Санкции предлагают ввести сроком на три года.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 557 "воров в законе" и 111 уголовных авторитетов - иностранцев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Литва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя NextaЛитва требует немедленно освободить захваченного в Минске основателя Nexta
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые собрались на митинг против аренды здания Института физиологии Управлением госохраны за 1 гривну в годУченые собрались на митинг против аренды здания Института физиологии Управлением госохраны за 1 гривну в год
Зеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУЗеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУ
Дело против Тупицкого пошло в судДело против Тупицкого пошло в суд
Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с БеларусьюЗеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью
САП передала в суд дело против действующего депутата КиевсоветаСАП передала в суд дело против действующего депутата Киевсовета
Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО против "земельных махинаторов"Министр агрополитики анонсировал санкции СНБО против "земельных махинаторов"
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Кабмин переименовал одно из министерствКабмин переименовал одно из министерств
Кабмин обсудит запрет полетов украинских авиакомпаний над Беларусью, - источникиКабмин обсудит запрет полетов украинских авиакомпаний над Беларусью, - источники
Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета
Последние новости
Подгружаем последние новости