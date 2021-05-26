Украина эвакуировала из сектора Газа 109 граждан через Египет, - МИД

Также эвакуированы граждане Молдовы и Болгарии, все они сейчас в Каире.

Украина успешно эвакуировала из Сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и 4 гражданина Болгарии, они находятся в Каире и скоро вылетят в Киев .

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 гражданина Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев . Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", - написал Кулеба в Twitter .

Он отметил, что Украина одной из первых успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из Газы.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", - добавил глава МИД .

Напомним, 19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса.