ЦИК обжаловала решение суда об отмене победы Вирастюка на выборах

Центральная избирательная комиссия 25 мая обжаловала решение Верховного суда об отмене постановления о признании Василия Вирастюка народным депутатом по результатам выборов в 87-м одномандатном избирательном округе.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия обращает внимание, что устанавливала результаты выборов с учетом положений постановления и решения Большой Палаты Верховного Суда. Поэтому подробно проанализировала решение Верховного Суда и подала апелляционную жалобу на это его решение", - говорится в сообщении.

ЦИК еще раз подчеркнула, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе, и "в таком случае установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда".

Как отмечалось ранее, в случае апелляции дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции. Постановление Большой палаты является окончательным.

Напомним, что голосование в округе №87 произошло еще 28 марта.

После закрытия избирательных участков экзит-полы показали, что кандидаты Руслан Кошулинский, Василий Вирастюк и Александр Шевченко набрали практически одинаковое количество голосов. Официальный подсчет голосов сопровождался судами, сменой главы окружкома, митингами и привлечением народных депутатов.

В итоге 22 апреля ЦИК объявила Вирастюка победителем выборов с результатом 15 536 голосов. Шевченко, согласно этому протоколу, набрал 15 114 голосов, с поражением не согласился, и через некоторое время решение комиссии было отменено Верховным Судом.

19 мая ЦИК составила второй протокол без учета результатов голосования на шести проблемных участках. В соответствии с ним на выборах победил Вирастюк, но уже с результатом 14 811 голосов против 13 942 у Шевченко.

В воскресенье, 23 мая, Верховный Суд отменил решение Центральной избирательной комиссии от 19 мая, которым Василий Вирастюк был признан победителем довыборов в Верховную Раду.