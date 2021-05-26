Снайпер ранил украинского воина около Авдеевки

Оккупанты вчера восемь раз нарушили режим прекращения огня, сегодня - уже дважды.

Снайпер ранил украинского воина около Авдеевки
Фото: Макс Требухов

По состоянию на 7:00 среды, 26 мая, поддерживаемые РоSSийской Федерацией вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие выстрела снайпера был ранен украинский боец, информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

"Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - уверяют в штабе.

Сегодня же около Павлополя роSSийские наемники вели огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку от Новомихайловки враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра. Около Водяного вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

"В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 роSSийские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении наших позиций около поселка Березово был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов", - говорится в утренней сводке.

На обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет.

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