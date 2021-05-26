Совбез ООН обсудит принудительную посадку самолета Ryanair в Минске

Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате.

Совбез ООН обсудит принудительную посадку самолета Ryanair в Минске
Фото: Укринформ

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Инициаторами заседания выступили три страны - Эстония, Франция и Ирландия.

Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, а потому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета Ryanair. Борт летел из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на повторный досмотр, где Протасевича и задержали.

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