Интерпол снял экс-судью Чауса с международного розыска

Комиссия по контролю файлов решила удалить его так называемую "красную карточку".

Интерпол снял экс-судью Чауса с международного розыска
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Интерпол снял с международного розыска скандального украинского судью Николая Чауса, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в получении 150 тысяч долларов взятки.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении "Слідства.Інфо".

Журналисты узнали, что в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска. Причиной вроде бы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных о нем не соответствовало правилам.

В письме Интерпола от 7 мая подтвердили удаление информации о Чаусе.

В НАБУ уверяют, что пока процедура экстрадиции продолжается, и решение Интерпола не повлияет на следствие.

Напомним, в международный розыск экс-судью Чауса объявили в ноябре 2016 года, после того, как его уличили в 150 тыс. долларов взятки и он сбежал из Украины. Эту сумму он получил якобы за принятие решения по уголовному делу.

Более года назад Чаус подал жалобу в Интерпол. В ней он указывал, в частности, на "политический характер" уголовного производства в отношении него, поскольку он "играет важную роль в политической вражде действующего президента Владимира Зеленского против его предшественника Петра Порошенко". Впрочем, комиссия признала доводы экс-судьи не слишком убедительными.

Ранее юристы указывали на коллизию украинского законодательства с правилами Интерпола. Мол, для публикации в отношении лица "красной карточки" нужно решение о содержании его под стражей. Однако такое решение украинский суд при отсутствии подозреваемого может принять только после публикации "красной карточки".

Чаус после побега из Украины в 2016 году оказался в Молдове. В начале 2017-го украинские следователи обратились к молдавским коллегам с просьбой выдать им его. Чаус попросил политического убежища, однако ему отказали. Чаус решил обжаловать это решение в суде. В начале апреля этого года Чауса похитили в Молдове и вывезли на территорию Украины. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. 17 мая Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления. Он также заявил, что его не похищали.

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