Власти Беларуси взяли в заложники родственника журналистки "Белсата", чтобы заставить ее вернуться в страну

Ранее Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в прошлом году и были уволены со службы.

Белорусские силовики держат в заключении родственника ведущей оппозиционного телеканала "Белсат" Арины Малиновской. Они требуют возвращения в Беларусь журналистки, которая из-за преследования выехала из страны.

Об этом сообщает “Медуза”.

Ранее Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в августе прошлого года и были уволены со службы. После выхода программы силовики задержали двух ее героев и шесть журналистов канала (последних обвиняют в "незаконном изготовлении и распространении медиаконтента»).

Три дня назад силовики пришли домой уже к самой журналистке. Она не открыла дверь и той же ночью покинула страну.

Уже после выезда Малиновской из Беларуси ей с телефона мужа ее сестры позвонил следователь и сообщил, что ее родственник задержан, а вскоре могут быть задержаны бабушка и дедушка журналистки. Отпустят их, сказал силовик, только после того, как Малиновская сама придет в отделение милиции.

"Вчера [24 мая] мне позвонил муж моей сестры и сказал: "Так и так, меня задержали и говорят, что, пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть". Также они направляются за бабушкой и дедушкой - это следователь уже взял трубку [и сказал]", - сказала Малиновская.

Она также сообщила, что пока не может выйти с родственниками на связь.

Напомним, в аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Он был на самолете Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на повторный досмотр, где Протасевича и задержали.