Девушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовиках

Она заявила, что якобы вела Telegram-канал "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Девушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовиках
Фото: sapega_sofia_ / Instagram

В сети опубликовано видео, на котором девушка задержанного соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича София Сапега утверждает, что она якобы публиковала в соцсети персональные данные белорусских силовиков.

Запись обнародовал провластный Telegram канал "Желтые сливы".

"Я, Сапега Софья Андреевна ... являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел", - говорит девушка на видео.

Вчера в сети появилось видео с соучредителем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, на котором он уверяет, что находится в минском СИЗО и сотрудничает со следствием по "организации массовых беспорядков в Минске".

В аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Он был на самолете Ryanair, летевшем из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на повторный досмотр, где Протасевича и задержали.

Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.

Она учится в магистратуре в Европейском гуманитарном университете Вильнюса.

Сегодня стало известно, что Софию Сапегу арестовали на два месяца. Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого - неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.

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