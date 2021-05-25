Экс-директор Севастопольского морзавода назвал ложью информацию об обмене предприятия на "трубопровод Медведчука"

Предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права.

Бывший генеральный директор Севастопольского морского завода назвал манипуляцией и ложью информацию, опубликованную в программе «Бигус.Инфо» о якобы обмене предприятия на «трубопровод Медведчука». Он сообщил, что на момент нападения РоSSии на украинский Крым работал генеральным директором завода и видел события изнутри, пишет glavcom.ua.

«Главный и неоспоримый факт, который разбивает всю заказную ложь - оккупационная власть Севастополя национализировала «Севморзавод» за неповиновение оккупационным властям за то, что собственник отказался зарегистрировать предприятие по роSSийским законам. Главный завод, 12 его дочерних предприятий, землю, имущество, оборудование. Впоследствии правительство страны-агрессора забрал завод в Севастополе в «государственную собственность», - говорит бывший директор предприятия.

Он сослался на так называемое «Постановление правительства Севастополя о некоторых вопросах национализации имущества» от 28 февраля 2015 года, которое свидетельствует о конфискации предприятия оккупационными властями полуострова. «Пока другие граждане Украины потихоньку перерегистрировали свои заводы, квартиры и другую собственность по роSSийским законам и платят налоги в бюджет агрессора, мы решили бороться», - отметил Константин Картошкин.

По словам бывшего гендиректора, ему удалось с риском для себя вывезти документы завода, предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права. В частности, 16 мая 2016 года Шевченковский суд столицы принял решение в заочном процессе, согласно которому имущественный комплекс предприятия в Крыму принадлежит украинскому юридическому лицу публичного акционерного общества «Севастопольский морской завод», которое находится в Киеве .

«Мы твердо намерены привлечь РоSSию к международно-правовой ответственности», - сообщил экс-директор. «Утверждения в программе «Бигус. Инфо»не только порочат достоинство законного владельца «Севморзавода», но и менеджмента и затрагивают лично мое достоинство. Мы бросили вызов оккупантам, а не договаривались с ними. Требую извинений от авторов программы. В противном случае не исключаю, что лично подам в суд, потому что правда на моей стороне, а не на стороне лжецов, которые сделали по чьему-то заказу тенденциозный материал, который пренебрегает элементарными журналистскими стандартами и правилами человеческой морали», - отметил бывший руководитель «Севморзавода» .