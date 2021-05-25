Беларусь закрывает посольство в Канаде

Посольство в Оттаве прекратит работу с 1 сентября.

Беларусь закрывает посольство в Канаде
Фото: Travelcalendar

Правительство Беларуси решило закрыть свое посольство в Канаде. Оно прекратит работу с 1 сентября, говорится в заявлении, обнародованном на сайте белорусского посольства в Канаде.

"Граждане Беларуси, проживающие в Канаде, после закрытия посольства смогут обращаться за осуществлением консульских действий в Генеральное консульство Республики Беларусь Нью-Йорке, США", - говорится в заявлении, которое цитирует "Европейская правда".

Посольство Беларуси в Канаде расположено в Оттаве.

В начале апреля министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь закроет посольства как минимум "в нескольких странах мира".

По словам Макея, посольства будут закрыты "там, где мы видим, что в течение длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи".

Накануне стало известно, что Беларусь высылает из страны почти все латвийское посольство после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, который во время массовых протестов используют противники режима Александра Лукашенко.

Латвия ответила симметрично.

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