Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.

На своей странице в фейсбуке Бугров написал, что поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

"В частности - недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны белорусских властей» во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета!" - подчеркнул ректор КНУ.

Как сообщали, ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко еще в сентябре прошлого года должен был рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко докторской степени. Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года.