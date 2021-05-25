Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора

Диплом почетного доктора Лукашенко получил в ноябре 2009-го.

Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.

На своей странице в фейсбуке Бугров написал, что поражен и обеспокоен событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

"В частности - недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили «актом пиратства со стороны белорусских властей» во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета!" - подчеркнул ректор КНУ.

Как сообщали, ученый совет КНУ имени Тараса Шевченко еще в сентябре прошлого года должен был рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко докторской степени. Диплом почетного доктора Лукашенко получил 5 ноября 2009 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Байдена пообещал Тихановской, что США и ЕС привлекут Лукашенко к ответственностиСоветник Байдена пообещал Тихановской, что США и ЕС привлекут Лукашенко к ответственности
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси
Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима ЛукашенкоНардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима Лукашенко
Польша требует немедленных санкций против Лукашенко за захват гражданского самолета
Рада поддержала запрос о присвоении звания Герой Украины Ярославу ЖуравлюРада поддержала запрос о присвоении звания Герой Украины Ярославу Журавлю
США и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУСША и ЕС призвали Украину обеспечить существенную роль независимых экспертов в Высшем совете юстиции, ВККС и НАБУ
Украина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу словаУкраина призвала белорусские власти прекратить атаки на свободу слова
Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"Порошенко вновь призвал депутатов поддержать создание ВСК по "вагнеровцам"
Экс-директору киевской муниципальной охраны сообщили о подозрении в растратеЭкс-директору киевской муниципальной охраны сообщили о подозрении в растрате
Последние новости
Подгружаем последние новости