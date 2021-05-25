Посольство объяснило, как украинцам вернуться из Беларуси после прекращения авиасообщения

Украинцы, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, должны заявить об этом во время пограничного контроля и выехать в Украину наземным транспортом.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь , необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину", - сказано в сообщении.

По данным посольства, в настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения: "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".

Диппредставительство Украины также обратило внимание, что в случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта) или из третьей страны (не с целью транзита) необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции, и только после завершения срока самоизоляции можно будет выехать в Украину.

"В случае угрозы жизни или гибели граждан Украины в Республике Беларусь просьба звонить на горячую линию Посольства по телефону (+375) 25 60 311 84", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Решение правительства объясняется принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске ради задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Минск до сих пор был пересадочным пунктом при полетах между Украиной и Россией .

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.