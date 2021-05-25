Девушку Романа Протасевича арестовали на два месяца

Какие преступления инкриминируют Сапеге, пока неизвестно.

Девушку Романа Протасевича арестовали на два месяца
Фото: sapega_sofia_ / Instagram

Девушку задержанного соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софию Сапегу арестовали на два месяца.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, передает "Би-би-си".

По словам адвоката, сегодня Сапегу допросили. Она находится в статусе подозреваемой в совершении уголовного преступления. Какого - неизвестно, поскольку с адвоката взяли подписку о неразглашении.

Сапега находится в СИЗО КГБ, а расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси.

Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что гражданку РоSSии Софию Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Беларуси.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. По истечении трех суток по ней будет принято решение об избрании меры пресечения или освобождения", - говорилось в сообщении МИД.

Мать Сапеги Анна Дудич сообщила, что обратилась в администрацию президента РоSSии Владимира Путина, МИД РоSSии, посольство РоSSии в Беларуси и написала в инстаграме спикера роSSийского МИД Марии Захаровой.

В аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Он был на самолете Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на переосвидетельствование, где Протасевича и задержали.

Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку РоSSии Софию Сапегу.

Она учится в магистратуре в Европейском гуманитарном университете Вильнюса. Официальный представитель этого вуза Максим Милта подтвердил, что Сапегу задержали.

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