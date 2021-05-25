МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения

«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот".

МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
Фото: Макс Требухов

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине из-за прекращения авиасообщения между странами.

В украинском министерстве считают, что посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которых "стала опасной для остальных стран мира".

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, нарушающих базовые права человека, проводящих репрессии против своих и иностранных граждан, лишающих страну государственного суверенитета в пользу РоSSии", - подчеркнул он.

В МИД отмечают, что закрытие авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом.

"Его цель - обеспечение безопасности и защита украинских граждан. По примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения. Европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство", - добавил Николенко.

Спикер украинского МИД подчеркнул, что "принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей".

Ранее сегодня посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста после решения о прекращении авиасообщения между странами.

В посольстве отметили, что ущерб от этого решения понесет Украина и граждане Украины, и назвали прекращение сообщения "авиационной блокадой". В ноте также отмечается, что белорусская сторона рассчитывает, что это решение будет отменено "с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета Ryanair".

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.

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