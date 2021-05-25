МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот".
В Министерстве иностранных дел Украины ответили на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине из-за прекращения авиасообщения между странами.
В украинском министерстве считают, что посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которых "стала опасной для остальных стран мира".
Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.
«Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, нарушающих базовые права человека, проводящих репрессии против своих и иностранных граждан, лишающих страну государственного суверенитета в пользу РоSSии", - подчеркнул он.
В МИД отмечают, что закрытие авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом.
"Его цель - обеспечение безопасности и защита украинских граждан. По примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения. Европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство", - добавил Николенко.
Спикер украинского МИД подчеркнул, что "принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей".
Ранее сегодня посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста после решения о прекращении авиасообщения между странами.
В посольстве отметили, что ущерб от этого решения понесет Украина и граждане Украины, и назвали прекращение сообщения "авиационной блокадой". В ноте также отмечается, что белорусская сторона рассчитывает, что это решение будет отменено "с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета Ryanair".
Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.
В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.