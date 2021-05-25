Маркив участвует в следственных действиях на горе Карачун в рамках подготовки к кассации в Италии

"Все происходит в такое же время года и в такие же дни, как и 7 лет назад".

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив, который в Италии был приговорен к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, готовится к рассмотрению его дела в кассационной инстанции Рима.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины из батальона имени генерала Кульчицкого Виталий Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Национальной полиции Украины на территории телебашни на горе Карачун над городом Славянск для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима дела о гибели во время боевых действий итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и роSSийского переводчика Миронова. Все происходит в такое же время года и в такие же дни, как и 7 лет назад", - написал Шевченко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

По словам представителя МВД, правоохранители выясняют, где нес службу Маркив, каков был его сектор наблюдения, мог ли он увидеть погибших на расстоянии более чем 1700 метров "в зеленке" и другие обстоятельства.

Напомним, украинский военный Виталий Маркив три года находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

В ноябре 2020 года, после трех лет несправедливого заключения Виталия, Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива. Его удалось вернуть на Родину. О том, как это произошло, Артем Шевченко, директор Департамента коммуникаций МВД Украины, в прошлом - известный тележурналист, снял документальную ленту "Позывной Итальянец".

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. Он также был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

В МИД Украины назвали постановление Следственного комитета РоSSийской Федерации юридически неправомочным.

На днях стало известно, что Кассационный суд Италии получил апелляционные жалобы на решение об оправдании Маркива. Жалобы поступили от Генеральной прокуратуры Милана и семьи Андреа Роккелли.

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