Белорусское оппозиционное СМИ заявило о новых задержаниях своих журналистов (обновлено)

Очевидцы сообщили, что двоих из них будто бы забрали неизвестные люди в бусе, а из квартиры вывезли технику.

Белорусское оппозиционное СМИ TUT.by сообщило о потере связи с тремя сотрудниками - Алей Бурковской, Денисом Бурковским и Максимом Пушкиным. Они перестали выходить на связь примерно в 11:30 25 мая, сообщили в редакции.

Возле дома Бурковских заметили бус с человеком в Балаклаве. Впоследствии очевидцы сообщили, что из квартиры супругов вынесли технику, а их самих посадили в бус и куда-то повезли. Попасть в них в квартиру невозможно - она закрыта.

Последним сообщением от Бурковской было то, что кто-то пытается попасть в них в квартиру под видом электрика. Местонахождение Пушкина неизвестно.



Обновлено. СМИ также сообщило о задержании журналистки отдела "Леди" Анастасии Прудниковой. Ее муж сообщил, что в 12 часов к ним домой пришли силовики с обыском, после чего девушку куда-то увезли.

Бурковская и Пушкин - работники SMM-отдела. После того, как 18 мая режим Александра Лукашенко решил заблокировать сайт TUT.by, соцсети являются основным каналом передачи информации. Вместе с блокированием задержали нескольких журналистов. Оппозиционному медиа инкриминируют "многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций", в частности в материалах портала содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL".

Одна из журналисток TUT.by, Екатерина Борисевич, полгода находилась в тюрьме за то, что рассказала о погибшем минском активисте Романе Бондаренко. Она написала, что в его крови не было обнаружено алкоголя, в то время как власти заявляли, что он был в нетрезвом состоянии.

Кроме этого, режим Лукашенко решил заблокировать спортивный сайт Sports.ru, соучредитель которого Дмитрий Навоша выражал поддержку TUT.by.