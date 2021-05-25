В Севастополе вместо фильма с Поклонской показали ленту о героях АТО

Показ "Ополченочки" на фестивале так и не состоялся.

В оккупированном Россией Севастополе во время кинофестиваля "Золотой витязь" произошел срыв показа фильма "Ополченочка", снятого группировкой "ЛНР" с участием экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Об этом сообщил продюсер фильма, боевик "ЛНР" Роман Разум, присутствовавший на показе, пишет Крым.Реалии.

На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм "Ополченочка" не смогли запустить в севастопольском кинотеатре "Москва", после чего Разум заявил, что это "диверсия".

Он утверждает, что "вместо фильма «ЛНР» демонстрировали картину о героях АТО". При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ "Ополченочки" так и не состоялся.

Разум также пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Еще он выразил недовольство, что фестиваль не взял "Ополченочку" в конкурсную программу.

Фильм "Ополченочка" сняла кинокомпания "Лугафильм" с участием "министерств и народной милиции ЛНР". Его премьера состоялась в мае 2019 года.

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы РоSSии Наталья Поклонская снялась в фильме "Ополченочка" в роли самой себя.