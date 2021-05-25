Дело Шеремета: представитель потерпевших заявила, что присяжные выбраны незаконно, и попыталась отвести состав суда

Нынешний состав суда был утвержден в августе 2020 года.

Сегодня, 25 мая, представитель потерпевших по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Елена Мельник заявила отвод суда присяжных под председательством судьи Шевченковского райсуда Оксаны Голуб и назвала избрание присяжных незаконным.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Мельник поставила под сомнение полномочия всех присяжных Шевченковского райсуда, поскольку, по ее мнению, их утвердили вне срока.

"Список кандидатур в присяжные утверждался поздно, а Киевская городская государственная администрация не видит в этом нарушений", - пояснила она.

Отметим, что нынешний состав суда по делу Шеремета был утвержден в августе 2020 года.

Также представитель потерпевших выразила недоверие к суду и сомнение в их беспристрастности, поскольку при рассмотрении дела по существу мать и дочь Павла Шеремета не были обеспечены услугами переводчика. Суд присяжных ранее постановил, что мать и дочь проживают в Беларуси. Мельник пояснила, что на подготовительном заседании суд не интересовался, знают ли они украинский, и есть ли потребность в переводчике. Иностранцы имеют больше гарантий, согласно законодательству.

Кроме того, Мельник добавила, что суд пренебрегает необходимостью сообщать семье погибшего о датах судебных заседаний.

"Шеремет был чьим-то отцом, сыном и профессиональным журналистом. Политическая мораль ставится выше закона. Или сопоставим политический пиар и ценность человеческой жизни? Оповещаются ли пострадавшие должным образом и обеспечены ли они переводчиком? Нет", - отметила представитель.

Фото: Катерина Петренко

Важно, что судебные заседания 16 февраля и 13 апреля провели при отсутствии Мельник. И судьи, и присяжные, и прокурор дали на это согласие. Тогда исследовали почти 4 тома доказательств прокуратуры. По мнению представителя потерпевших, это может стать основанием для отмены оправдательного приговора или назначения нового рассмотрения по делу. Кроме того, она назвала прокурора ОГПУ Михаила Тишина непрофессиональным.

"Прокурор сотрудничает со стороной защиты или судом. Прошу не расценивать это как оскорбление или неуважение к суду, а критику государственного служащего ... Почти каждое заседание сопровождается акциями протеста, где нарушается общественный порядок, уничтожается мебель, остро в соцсетях обсуждается позиция прокуратуры, через прессу сторонники обвиняемых призывают к расправе над судом присяжных. Со стороны защиты тоже осуществляется давление, поэтому суд присяжных принимает неправомерные решения, которые могут быть основанием для отмены приговора по этому делу", - считает Мельник.

В то же время от заявления об отводе прокурору Михаилу Тишину она воздержалась. И объяснила экслюзивно для LB.ua, на каких основаниях.

"Продолжение следует ... В течение судебного разбирательства собираются те или иные основания. В этом случае мои доверители в негодовании, поскольку я являюсь представителем обвиняемых не только в этом деле, то судебное заседание почему-то продолжается в мое отсутствие. А поскольку прокурор поддерживает государственное обвинение, и мы находимся на одной стороне, то он должен учитывать позицию пострадавших", - аргументировала Мельник.

В то же время, адвокат обвиняемого Андрея Антоненко Станислав Кулик в комментарии возразил по поводу сотрудничества прокурора с защитой: "Если бы прокурор проникся настоящей сутью этого дела и хотел бы помочь справедливому его решению, он бы просто отказался от обвинения. Мы очень далеки от сотрудничества с прокуратурой пока. К сожалению, у нас постоянно возникают дискуссии. Такие заявления - необоснованные, декларативные и направлены на затягивание рассмотрения. Мы считаем, что представитель потерпевших может быть каким-то образом заинтересована не в объективном рассмотрении дела, поскольку справедливый приговор может быть исключительно оправдательным".

Наконец, адвокат считает, что представитель потерпевших хочет затянуть процесс и, возможно, изменить состав суда на более лояльный к стороне обвинения. Впрочем, она это отрицает и апеллирует к закону.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в результате взрыва машины. До декабря 2019-го в расследовании не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугар, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения из организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил волонтера и врача Юлию Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей до 13 сентября. 30 апреля суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.