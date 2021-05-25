Зеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с этим увеличить численность Вооруженных сил Украины (№5558).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст законопроектов, определенных президентом как неотложные, пока не опубликован.

Напомним, что сейчас численность Вооруженных сил Украины составляет не более 250 тыс человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Закон позволяет увеличивать количество личного состава в период мобилизации.