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2021-05-25
Зеленский предложил Раде утвердить основы национального сопротивления и увеличить численность ВСУ
Сейчас численность армии составляет 204 тысячи военнослужащих.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять проект закона об основах национального сопротивления (№5557) и в связи с этим увеличить численность Вооруженных сил Украины (№5558).
Об этом сообщается на сайте парламента.
Текст законопроектов, определенных президентом как неотложные, пока не опубликован.
Напомним, что сейчас численность Вооруженных сил Украины составляет не более 250 тыс человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
Закон позволяет увеличивать количество личного состава в период мобилизации.