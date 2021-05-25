СБУ провела антитеррористические учения по освобождению "заложников" в Одесской области

По легенде учений, диверсанты пытались осуществить теракты на территории ОПЗ и морпорта, а еще одна группа захватила грузовое судно.

СБУ провела антитеррористические учения по освобождению "заложников" в Одесской области
Фото: facebook.com/ssu.odessa

Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря в Одесской области. Целью тренировок было проведение спецоперации на объектах повышенной опасности и транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По легенде учений, несколько "диверсионных групп" пытались осуществить теракты на территории Одесского припортового завода и морского порта Южный. Еще одна группа вооруженных "террористов" захватила грузовое судно. При этом "злоумышленники" захватили в заложники экипаж судна и выдвинули требования.

Антитеррористическая операция на захваченном судне проходила в несколько этапов: после завершения переговоров началась активная фаза - штурм, нейтрализация диверсантов и освобождение "заложников".

Мероприятия прошли в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе в ночное время и сложных погодных условиях.

Фото: facebook.com/ssu.odessa

Фото: facebook.com/ssu.odessa

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации морских портов Украины и Одесского припортового завода, а также представители органов местной власти.

Начальник Управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский отметил, что в случае отработки реальной боевой ситуации, Служба безопасности Украины при необходимости применит значительно более широкий комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных условий для граждан и задержание злоумышленников.

Фото: facebook.com/ssu.odessa

Фото: facebook.com/ssu.odessa

"Еще раз просим прощения у жителей Одесской области за те неудобства, которые пришлось пережить из-за проведения учений, и благодарим всех участников контрдиверсионных мероприятий. Мы убеждены, что благодаря указанной деятельности наша страна становится сильнее. Мы заботимся о безопасности граждан Украины", - сказал Доровский.

Напомним, ранее антитеррористические учения с участием тысячи силовиков и 100 единиц спецтехники провели в Виннице.

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