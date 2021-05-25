В Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозиции
Оппозиционные политики и деятели получили от 4 до 7 лет колонии.
Могилевский областной суд вынес тюремные приговоры семерым политическим заключенным режима Александра Лукашенко, среди которых один из лидеров оппозиции Павел Северинец. Он получил семь лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков (ст.293 Уголовного кодекса РБ).
Об этом сообщила Генеральная прокуратура Республики Беларусь.
Северинца, который является основателем партии "Белорусская христианская демократия" задержали еще год назад, 7 июня 2020 года, когда он возвращался домой с "народного пикета свободы и солидарности" в поддержку арестованного блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича.
Вместе с Павлом Северинцем 25 мая приговор по этой же статье вынесли активистам гражданской кампании "Европейская Беларусь":
- Евгений Афнагель - 7 лет колонии усиленного режима;
- Павел Юхневич - 5 лет колонии усиленного режима;
- Максим Винярский - 5 лет колонии усиленного режима;
- Андрей Войнич - 7 лет колонии усиленного режима.
Кроме того, в этот же день блогера ютуб-канала "Серый кот" Дмитрия Козлова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а общественную активистку Ирину Счастную - к 4 годам в колонии общего режима.
Дело рассматривалось в закрытом режиме под предлогом того, что материалы дела составляют тайну.
Всех обвиняемых правозащитники считают политическими заключенными.
Напомним, что несколько дней назад в Беларуси в колонии города Шклова умер политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный в январе к 5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста.
Общее количество политзаключенных в Беларуси, по подсчетам "Вясны", составляет около 420 человек.