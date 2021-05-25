В Беларуси вынесли тюремные приговоры семерым политзаключенным, среди которых один из лидеров оппозиции

Оппозиционные политики и деятели получили от 4 до 7 лет колонии.

Фото: svaboda.org / Белапан

Могилевский областной суд вынес тюремные приговоры семерым политическим заключенным режима Александра Лукашенко, среди которых один из лидеров оппозиции Павел Северинец. Он получил семь лет колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков (ст.293 Уголовного кодекса РБ).

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Республики Беларусь .

Северинца, который является основателем партии "Белорусская христианская демократия" задержали еще год назад, 7 июня 2020 года, когда он возвращался домой с "народного пикета свободы и солидарности" в поддержку арестованного блогера Сергея Тихановского и политика Николая Статкевича.

Вместе с Павлом Северинцем 25 мая приговор по этой же статье вынесли активистам гражданской кампании "Европейская Беларусь ":

Евгений Афнагель - 7 лет колонии усиленного режима;

Павел Юхневич - 5 лет колонии усиленного режима;

Максим Винярский - 5 лет колонии усиленного режима;

Андрей Войнич - 7 лет колонии усиленного режима.

Кроме того, в этот же день блогера ютуб-канала "Серый кот" Дмитрия Козлова приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, а общественную активистку Ирину Счастную - к 4 годам в колонии общего режима.

Дело рассматривалось в закрытом режиме под предлогом того, что материалы дела составляют тайну.

Всех обвиняемых правозащитники считают политическими заключенными.

Напомним, что несколько дней назад в Беларуси в колонии города Шклова умер политзаключенный Витольд Ашурок, приговоренный в январе к 5 годам лишения свободы за участие в акциях протеста.

Общее количество политзаключенных в Беларуси, по подсчетам "Вясны", составляет около 420 человек.