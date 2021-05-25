Суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке

Языковой закон Кивалова-Колесниченко признали неконституционным еще три года назад.

Суд отменил решение Харьковского горсовета о региональном языке
Фото: city.kharkov.ua

Харьковский окружной административный суд 18 мая отменил решение Харьковского городского совета от 2012 года о признании русского языка региональным.

Об этом сообщается в решении суда, которое было обнародовано в судебном реестре в понедельник, 24 мая.

"Признать противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Харьковского городского совета «О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове "№ 788/12 от 20 августа 2012 года", - говорится в постановлении.

Закон Украины об основах государственной языковой политики, известный также как языковой закон Кивалова-Колесниченко, позволявший предоставлять русскому языку статус регионального (практически приравнивая его к государственному), был признан неконституционным еще в начале 2018.

Поскольку Харьковский городской совет не отменял свое решение о региональном языке, прокуратура инициировала его отмену в судебном порядке.

Напомним, закон об основах государственной языковой политики вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального.

23 февраля 2014 года, после побега президента Виктора Януковича, Верховная Рада признала языковой закон утратившим силу, но глава Верховной Рады Александр Турчинов, параллельно выполнявший обязанности президента, отказался одобрить отмену этого закона.

Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили КС дать оценку этому закону, и 28 февраля 2018 года он подтвердил неконституционность закона из-за нарушения процедуры рассмотрения и принятия. Содержание закона КСУ не рассматривал.

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