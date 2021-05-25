Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец

Украине нужно полностью прекратить импорт э/энергии из Беларуси – Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец считает, что Украине нужно полностью прекратить импорт электроэнергии из Беларуси.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Авиасообщение с Беларусью останавливают. А как насчет полного прекращения импорта электроэнергии с Островецкой АЭС? Атомной электростанции режима Лукашенко, построенной на деньги режима Путина ... Разве следующим шагом украинской власти не должна быть полная остановка импорта МВт-часов из Беларуси?" - написал М.Волынец.

Он отметил, что Украина с самого начала запуска в Беларуси АЭС в ноябре 2020 года была и остается единственной страной - импортером этой электроэнергии.

"Только в течение этого неполного месяца Украина импортировала электроэнергии на 11 млн грн. С начала года более миллиарда гривень в бюджеты диктаторских стран на фоне зарплатного долга перед украинскими шахтерами", - отметил М.Волынец.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 ч. 26 мая.

МинПром по материалам Укринформ

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