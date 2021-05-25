ГФС разоблачила в горсовете Кривого Рога махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус

Размер ущерба местному бюджету составляет около 4 млн грн.

ГФС разоблачила в горсовете Кривого Рога махинации с закупкой оборудования для тестов на коронавирус

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора при расследовании уголовного производства разоблачили в Криворожском городском совете противозаконную схему закупки медицинского оборудования. Об этом сообщается в фейсбуке ГФС.

"Исполком организовал закупку оборудования для проведения анализов на коронавирус методом ПЦР для нужд Криворожской инфекционной больницы по цене, завышенной в 2,5 раза. Размер ущерба местному бюджету составляет около 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят обыски.

"В настоящее время проходит обыск с целью обнаружения и изъятия документов по оформлению указанных закупок, поставок оборудования, черновых записей о деятельности указанной схемы хищения бюджетных средств", - сообщили в ГФС.

Напомним, вчера представители Днепропетровской областной прокуратуры совместно с сотрудниками Национальной полиции провели обыск в здании городского совета Кривого Рога по делу о растрате 6 млн гривен.

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