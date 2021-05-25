"Укроборонпром" заказал у КШЭ исследование за 1,7 млн за день до назначения Милованова в наблюдательный совет концерна

Предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заказало у ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" услуги по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Об этом сообщило издание "Наші гроші" со ссылкой на данные "Прозорро".

Никакие данные о предмете исследований в отчете не обнародованы. Только указан срок оказания услуг - до 1 октября 2021 года.

Аванс в размере 30% должны выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а оставшиеся 70% стоимости - в течение пяти банковских дней после предоставления услуг.

Другие детали заказа в отчете не сообщаются.

Заказ сделан за день до того, как президент Украины Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом Киевской школы экономики.

Директором ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" является Виталий Гордуз, финансовый директор университета "КШЭ".