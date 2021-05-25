Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 года

В посольстве назвали прекращение сообщения "авиационной блокадой".

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения и напомнила случай 2016 года
Фото: airlife-club.com

Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста после решения о прекращении авиасообщения между странами.

Об этом сообщила пресс-служба посольства.

В данной ноте указано, что белорусская сторона "с удивлением" восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения "в связи с авиационным событием, которое не касается Украины".

"Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное, ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом следующих обстоятельств. 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Киев-Минск, был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации. Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины относительно белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что ущерб от этого решения понесет Украина и граждане Украины, и назвали прекращение сообщения "авиационной блокадой". В ноте также отмечается, что белорусская сторона рассчитывает, что это решение будет отменено "с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки самолета Ryanair".

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку якобы после сообщения о минировании.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.

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