Порошенко категорически отверг обнародованные в программе Bihus.info заявления об "обмене трубы Медведчука" на завод в Крыму

У Порошенко отметили, что доказательством непричастности является то, что предприятие до войны принадлежало Порошенко, а после оккупации Крыма было национализировано и конфисковано роSSийской оккупационной властью.

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко категорически отвергает обнародованные в программе Bihus.info данные о якобы обмене так называемой трубы Медведчука на Севморзавод в Севастополе. В пресс-службе партии заявили, что доказательством этого является то, что предприятие до войны принадлежало Порошенко, а после оккупации Крыма было национализировано и конфисковано роSSийской оккупационной властью. Пресс-служба уполномочена еще раз сообщить, что Петр Порошенко не разговаривал с Медведчуком на те темы, о которых "вещают чужие голоса в программах на ютуб-канале Дениса Бигуса от 17 мая и 24 мая 2021 года". "На самом деле это не расследование, не журналистская работа, а слив из Офиса Президента. В разговорах между тем нет самого Порошенко, а сомнительные слова и субъективные оценки третьих лиц о нем подаются аудитории как истина в последней инстанции", - говорится в заявлении.

В партии считают, что постоянные попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко - это черный пиар, координируемый политическими оппонентами. "Сам Петр Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников. И для того, чтобы вернуть домой около трех тысяч человек, готов был «взаимодействовать хоть с чертом лысым»", - заверили в " ЕС ".

Отмечается, что другой эпизод, о котором Порошенко уже информировал, имел место в конце 2014 года, когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии. Тогда Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегическим ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно - полному отказу от роSSийского угля, газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года. "В феврале 2019 года тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко возбудил против Виктора Медведчука дело за государственную измену, которую после прихода к власти Зеленского заморозили на целых два года. Именно во время досрочных парламентских выборов, инициированных Зеленским в 2019 году, Медведчук вернулся в большую политику. И только рост рейтинга ОПЗЖ, который почти догнал «Слуг», вывел Зеленского из летаргии, в которой он почти два года пассивно наблюдал за активностью пятой колонны", - убеждены в партии.

Напомним, что журналисты проекта Bihus.Info обнародовали вторую часть расследования, сделанного на основе анализа телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука за 4 года. Как утверждают журналисты, расследование проливает свет на то, как суд отдал стратегический объект россиянам и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука.

Журналисты утверждают, что Медведчук на пленках впервые упоминает, что разговаривал о трубе с "нашим главным", у него "есть предложение" и он лично "контролирует" этот вопрос.

"По наблюдению журналистов, выражение "наш главный" Медведчук на пленках употребляет, когда говорит о тогдашнем президенте Украины Петре Порошенко, в частности, упоминая его пребывание в зарубежных и региональных поездках, которые подтверждаются соответствующими датами разговоров", - отметили в программе.

Журналисты также отметили, что "в разговорах Медведчука звучали тезисы, которые могут объяснить мотивацию того, кого в разговорах называют "наш главный". Трубу планировали обменять на какой-то завод, который РоSSия национализировала. У редакции есть обоснованное предположение, что речь идет о национализированном оккупационными властями Крыма Севастопольском морском заводе, ранее принадлежавшем структурам Петра Порошенко, а затем перешедшем в Федеральную собственность РоSSии".