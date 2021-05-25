Министр экономики Нидерландов взял три месяца отпуска из-за эмоционального выгорания
Правительство пожелало Басу ван Вауту успешного восстановления.
Министр экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван Ваут в течение трех месяцев не будет выполнять свои обязанности из-за эмоционального выгорания.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.
Ваут в должности заменит министр иностранных дел Стеф Блок, а портфель Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигрид Каагу. Также в этом министерстве будет создана должность дополнительного государственного секретаря.
Правительство пожелало ван Вауту успешного восстановления.
Напомним, 20 января Бас ван Ваут сменил Эрика Вибса в должности министра экономики. Вибс подал в отставку неделей ранее ввиду своей ответственности в деле о льготах. До этого он был государственным секретарем по социальным вопросам и занятости.
Ваут входил в топ-10 избирательного списка своей партии, с которой он вошел в парламент в 2012 году. В прошлом он был политическим помощником действующего премьера Марка Рютте.