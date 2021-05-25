Министр экономики Нидерландов взял три месяца отпуска из-за эмоционального выгорания

Правительство пожелало Басу ван Вауту успешного восстановления.

Министр экономики Нидерландов взял три месяца отпуска из-за эмоционального выгорания
Міністр економічних та кліматичних справ Нідерландів Бас ван Ваут
Фото: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/Twitter

Министр экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван Ваут в течение трех месяцев не будет выполнять свои обязанности из-за эмоционального выгорания.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов.

Ваут в должности заменит министр иностранных дел Стеф Блок, а портфель Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигрид Каагу. Также в этом министерстве будет создана должность дополнительного государственного секретаря.

Правительство пожелало ван Вауту успешного восстановления.

Напомним, 20 января Бас ван Ваут сменил Эрика Вибса в должности министра экономики. Вибс подал в отставку неделей ранее ввиду своей ответственности в деле о льготах. До этого он был государственным секретарем по социальным вопросам и занятости.

Ваут входил в топ-10 избирательного списка своей партии, с которой он вошел в парламент в 2012 году. В прошлом он был политическим помощником действующего премьера Марка Рютте.

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