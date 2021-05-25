Бывший глава правления ПриватБанка Дубилет оказался гражданином Израиля

Адвокаты заявили, что ему запрещено выезжать в Украину.

Бывший глава правления ПриватБанка Дубилет оказался гражданином Израиля
Фото: unian.net

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет имеет гражданство Израиля.

Об этом сообщил его адвокат Бойко, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд.

"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина.

Напомним, что Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

В конце марта Дубилета объявили в розыск, после чего он сообщил, что находится в Израиле и не может приехать в Украину.

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