В центре Киева нашли тайник с боеприпасами и оружием

Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем на Печерске.

В центре Киева нашли тайник с боеприпасами и оружием
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, которые относятся к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, почти 1 кг пластида; 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; 5 снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили тайник.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в феврале в Луганской области СБУ обнаружила два тайника с гранатами и взрывчаткой, заложенных диверсантами в 2014-м году.

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