Депутаты предлагают сажать на шесть лет за похищение ребенка одним из родителей

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс.

Депутаты предлагают сажать на шесть лет за похищение ребенка одним из родителей
Фото: Анна Стешенко

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей.

Текст проекта закона №5549 опубликован на сайте парламента.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в ст.146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое усиление ответственности предлагается установить в случае похищения одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Инициатор законопроекта - глава Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За будущее").

Среди соавторов - сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Доверие"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (все из фракции "Слуга народа").

Напомним, ранее Кабинет министров установил механизм начисления размера алиментов, определенного судом, в случае их взыскания государственным, частным исполнителем, в частности - проведения индексации со следующего года после определения размера алиментов.

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