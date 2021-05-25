?Советник Байдена пообещал Тихановской, что США и ЕС привлекут Лукашенко к ответственности

США требуют немедленного освобождения Протасевича, как и других политзаключенных в Беларуси.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и заявил, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут режим Александра Лукашенко к ответственности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Салливан осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание основателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что США требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

"Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа относительно демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Беларуси - ред.) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минск посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

Лидеры Европейского Союза и ряда стран назвали ситуацию с задержанием пассажирского самолета в Минске абсолютно недопустимой и призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.