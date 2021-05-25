Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельське наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденне оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а около Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Также в штабе отметили, что вчера роSSийско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне.

По состоянию на 7 утра 25 мая, нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 мая роSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески в Донецкой области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - ДаниловУкраина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты четыре раза открывали огонь на ДонбассеОккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе
Порошенко призвал к жестким санкциям против режима ЛукашенкоПорошенко призвал к жестким санкциям против режима Лукашенко
Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима ЛукашенкоНардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима Лукашенко
Оккупанты ранили украинского военного около СтарогнатовкиОккупанты ранили украинского военного около Старогнатовки
Оккупанты стреляли около Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли около Гранитного и Светлодарска
Оккупанты стреляли у Гранитного и СветлодарскаОккупанты стреляли у Гранитного и Светлодарска
За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огняЗа сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня
Сегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойцаСегодня на Донбассе оккупанты тяжело ранили украинского бойца
Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе в результате обстрела оккупантами ранены трое украинских военныхНа Донбассе в результате обстрела оккупантами ранены трое украинских военных
Последние новости
Подгружаем последние новости