Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельське наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденне оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а около Песков - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ .

Также в штабе отметили, что вчера роSSийско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом, в населенном пункте Пивничне.

По состоянию на 7 утра 25 мая, нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 мая роSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта Пески в Донецкой области.