ВАКС не будет судить сына Гладковского

Обвинительный акт передали в один из районных судов Киева.

ВАКС не будет судить сына Гладковского
Фото: Lb.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 24 мая направила в Соломенский районный суд Киева дело против Игоря Гладковского, который является сыном бывшего первого заместителя секретаря СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского.

Об этом сообщается на сайте суда.

Несмотря на то, что дело расследовало Национальное антикоррупционное бюро, судьи решили, что оно подсудно обычному суду, а не антикоррупционному.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил представление коллегии судей Высшего антикоррупционного суда и направил материалы дела №991/2909/21 для рассмотрения по существу в Соломенский райсуд.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что Гладковский-младший является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь" и подозревается в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, усилиями Гладковского-младшего в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетам с предприятиями "Укроборонпрома". За это он должен был получать половину от общей суммы прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Дело против Гладковского было готово к передаче в суд еще в конце прошлого года, но он получил обвинительный акт только после того, как его объявили в розыск.

Сын бывшего первого заместителя главы СНБО стал известным в конце февраля 2019 года, когда вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info тогда сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверяли, и иногда в Украину попадал обычный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанили между участниками схемы.

Основными фигурантами расследования является владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский.

Игорь Гладковский назвал это расследование фейком, но, несмотря на это, его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого заместителя секретаря СНБО, а делом занялось НАБУ.

Жуков пошел на сделку со следствием, но ее пока не утвердил Высший антикоррупционный суд.

Всего следствие установило восьмерых участников схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". По состоянию на конец апреля два человека были осуждены, четверо - на скамье подсудимых. Еще двое оставались подозреваемыми.

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