Как утверждают журналисты, расследование проливает свет на то, как суд отдал стратегический объект россиянам, и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука.

Журналисты проекта Bihus.Info обнародовали вторую часть расследования, сделанного на основе анализа телефонных разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктора Медведчука за 4 года.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

"Мы продолжили исследовать "прослушку Медведчука" и наткнулись на трубу. Ту самую, по которой СНБО наложили санкции на Медведчука. В своих разговорах кум Путина не только обсуждал план "как не дать Украине национализировать трубу", а и рассказывал, как некто "главный" поможет решить все вопросы в судах", - говорится в описании к видео.

Как утверждают журналисты, расследование проливает свет на то, как суд отдал стратегический объект россиянам, и что они получили, когда передали трубу окружению Медведчука.

Первая часть расследования была обнародована 17 мая. В ней говорится о том, что Медведчук с 2014 года осуществлял пророSSийское влияние на украинское руководство.

Напомним, участок нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, который проходит по территории Украины, в 2018 году был выведен из государственной собственности и передан в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с нардепом Виктором Медведчуком. Сам Медведчук заявлял, что он и его семья не причастны у трубопроводу.

Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны от 19 февраля. Предыдущие владельцы в 2017-2019 годах уничтожили почти 400 километров нефтепродуктопровода.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны).

13 мая Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест.