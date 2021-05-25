Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов

Правительство также рассмотрит вопрос полного прекращения авиасообщения с Белоруссией.

Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов
Фото: facebook.com/rnbou

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Ранее в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Завтра, 25 мая, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусской власти.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Лидеры Европейского Союза и ряда стран назвали ситуацию с задержанием пассажирского самолета в Минске абсолютно недопустимой и призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взяткиСудью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
В управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривенВ управлении образования Подольского района Киева нашли растрату 800 тыс. гривен
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Спикер сейма Латвии посетила зону ООССпикер сейма Латвии посетила зону ООС
Польша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИПольша будет вакцинировать работников из Украины на границе, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси"Голос" призвал международное сообщество остановить "государственный терроризм" в Беларуси
Литва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсовЛитва потребует закрыть воздушное пространство Беларуси для международных рейсов
Прокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в БеларусиПрокуратура Литвы открыла производство по факту экстренной посадки самолета с оппозиционером в Беларуси
Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властейУкраина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей
В Беларуси в колонии умер политический заключенныйВ Беларуси в колонии умер политический заключенный
В Беларуси национальный бело-красно-белый флаг включат в список запрещенной символикиВ Беларуси национальный бело-красно-белый флаг включат в список запрещенной символики
Украина и Польша провели политические консультацииУкраина и Польша провели политические консультации
Украина внесла в "черный список" трех роSSийских актеровУкраина внесла в "черный список" трех роSSийских актеров
Украина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - ЗеленскийУкраина будет праздновать День независимости три дня, на мероприятиях будет 30 стран, - Зеленский
Украинский самолет перевозил в Сербию истребители из подсанкционной Беларуси, - СМИУкраинский самолет перевозил в Сербию истребители из подсанкционной Беларуси, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости