Украина перенаправит все авиарейсы в обход воздушного пространства Беларуси, - Данилов

Правительство также рассмотрит вопрос полного прекращения авиасообщения с Белоруссией.

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, Президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Ранее в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Завтра, 25 мая, Кабинет министров соберется на внеочередное заседание о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусской власти.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажа рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Лидеры Европейского Союза и ряда стран назвали ситуацию с задержанием пассажирского самолета в Минске абсолютно недопустимой и призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.