ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair

"Это совсем не наши методы".

ХАМАС отрицает причастность к "минированию" самолета Ryanair
Фото: NEXTA

Палестинская группировка ХАМАС опровергла заявления белорусских чиновников о причастности участников движения к "заминированию" самолета Ryanаir, который посадили в аэропорту Минска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера движения Фавзи Бархума.

"Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиями к палестинскому народу и его законному сопротивлению", - сообщил Бархум.

Ранее сегодня директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский заявил, что самолет Ryanаir, который посадили в аэропорту Минска, "заминировали солдаты ХАМАС".

Сикорский рассказал, что электронное письмо пришло на английском языке с адреса службы ProtonMail с таким текстом: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом".

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

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