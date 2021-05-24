Протасевич на видео рассказал о своем местонахождении и "сотрудничестве со следствием"

Протасевич сообщает, что не имеет проблем со здоровьем. Он также уверяет, что отношение со стороны силовиков к нему "максимально корректное и по закону".

Протасевич на видео рассказал о своем местонахождении и "сотрудничестве со следствием"
Роман Протасевич
Фото: nn.by

В сети появилось видео с соучредителем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, на котором он уверяет, что находится в минском СИЗО и сотрудничает со следствием относительно "организации массовых беспорядков в Минске".

Соответствующая видеозапись обнародована в Telegram-канале NEXTA. Протасевич сообщает, что не имеет проблем со здоровьем. Он также уверяет, что отношение со стороны силовиков к нему "максимально корректное и по закону".

"Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 г. Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или любыми другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", - говорит Протасевич.

Ранее Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" со ссылкой на мать задержанного сообщил, что Роман Протасевич сейчас находится в тяжелом состоянии в одной из минских больниц.

Мать Романа Протасевича Наталья подтвердила "Белсату", что получала такую информацию от людей из медицинских кругов. Женщина сообщила, что это может быть правдой, ведь ее сын имеет серьезные проблемы с сердцем, поэтому его не взяли в армию.

МВД Беларуси опровергло информацию о госпитализации мужчины.

Напомним, 23 мая в Национальном аэропорту Минска посадили самолет Афины-Вильнюс. Пилоты подали сигнал тревоги, поскольку получили сообщение о взрыве бомбы на борту. По распоряжению Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо подняли военный истребитель МиГ-29.

Белорусские власти задержали двух пассажиров рейса - журналиста Романа Протасевича, который входит в так называемый "список террористов", и его девушку.

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