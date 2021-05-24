Суд отправил под домашний арест экс-министра Рудьковского, - СМИ

В Офисе генпрокурора не согласны с таким решением и обжалуют его в апелляционной инстанции.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-министру транспорта и бывшему депутату Николаю Рудьковскому, который подозревается в похищении бывшего руководителя частного акционерного общества "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

Об этом сообщают “Українські Новини” со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому бывшему народному депутату меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в Офисе генпрокурора не согласны с таким решением и будут обжаловать его в апелляционной инстанции.

Офис настаивает на применении к Рудьковскому меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он подозревается в совершении насильственных преступлений, в частности, незаконном лишении свободы человека и пытках.

Олег Семинский сейчас является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Напомним, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыто резонансное похищение топ-менеджера Нефтегаздобычи Олега Семинского, случившегося в 2012 году. Спецслужба не называет имени заказчика, однако перечисленные должности указывают на то, что это - Николай Рудьковский. Семинский обвинял его в преступлении сразу после похищения. В декабре 2019 г. Московский суд приговорил Рудьковского к двум годам колонии общего режима за "Нападение на посольство РФ в Киеве ".

Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардепом VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года Рудьковский написал заявление об увольнении из Партии регионов.

21 февраля 2014 года Рудьковский был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта об импичменте Януковичу. 23 июня 2014-го Рудьковского избрали новым председателем Социалистической партии Украины.