Скляров и Ксензенко обжаловали свое увольнение с руководящих должностей в Киевоблсовете

Скляров просит суд восстановить его в должности председателя Киевского облсовета, а Ксензенко - в должности заместителя председателя Киевоблсовета.

Скляров и Ксензенко обжаловали свое увольнение с руководящих должностей в Киевоблсовете
Александр Скляров
Фото: скрин видео

Александр Скляров и Валерий Ксензенко просят Окружной админсуд Киева (ОАСК) восстановить их в должностях председателя и заместителя председателя Киевоблсовета.

Соответствующие иски поступили в ОАСК, сообщает пресс-служба суда,

Александр Скляров просит суд восстановить его в должности председателя Киевского областного совета с 28 апреля 2021 года, а Валерий Ксензенко - в должности заместителя председателя Киевоблсовета.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данным административным искам.

Отмечается, что истцы также просят суд признать противоправными и отменить решения облсовета об их освобождении от должностей председателя Киевского областного совета VIII созыва и заместителя председателя соответственно. Кроме этого истцы просят ОАСК взыскать с облсовета в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула за период с 28 апреля по дату принятия окончательного судебного решения по данным делам.

Напомним, Киевский областной совет уволил своего главу Александра Склярова 27 апреля. Тогда же проголосовали за отставку заместителей Склярова - Марины Сапожко и Валерия Ксензенко.

Кандидатуру "слуги народа" Склярова на должность председателя облсовета проталкивал нардеп Александр Дубинский, который руководил областной организацией партии. В январе 2021 года Дубинский попал под санкции США, после чего его исключили из фракции и партии "Слуга народа".

После этого произошло переформатирование коалиции в Киевоблсовете. В новую коалицию вошли "СН", "ЕС" и "За майбутне".

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