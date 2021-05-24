Оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе
Потерь среди ВСУ нет.
С начала этого периода на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник осуществил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих нет.
Также отмечается, что пиротехники ГСЧС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований. В результате одного из обстрелов ранение получил украинский военнослужащий.