Оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

С начала этого периода на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельское наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник осуществил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника защитники Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Также отмечается, что пиротехники ГСЧС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.